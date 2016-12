Deutsche Bank erzielt Einigung im MILLIARDENSTREIT!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die drohende Strafe aufgrund von faulen Hypothekenpapieren war für die Deutsche Bank in den letzten Wochen ein Damoklesschwert. Gute Nachrichten stets davon überschattet, gingen die US-Behörden doch mit einer wahnwitzigen Forderung von 14 Milliarden USD in die Verhandlungen. Jetzt konnte die Deutsche Bank in dieser Hinsicht eine Einigung erzielen, manch einer spricht schon von einem Weihnachtsgeschenk. Dabei handelt es sich aber immer noch um ein sehr teures Geschenk, denn die Kosten für die Deutsche Bank belaufen sich nach aktuellem Kenntnisstand auf insgesamt 7,2 Milliarden USD.

Erleichterung macht sich breit!

Die jetzige Lösung sieht Strafzahlungen von mindestens 3,1 Milliarden USD vor, außerdem muss die Deutsche Bank in den nächsten Jahren Kunden mit etwa 4,1 Milliarden USD entschädigen. Eine wirklich gute Nachricht ist das nicht. Zwar ist der Worst Case nicht eingetreten und es herrscht allgemein eine Stimmung der Erleichterung. Dennoch wird die Mammutstrafe im nächsten Jahr mit hoher Sicherheit für rote Zahlen sorgen. Außerdem stehen noch immer Hunderte weitere Rechtsklagen an, welche die Deutsche Bank weiter in Bedrängnis bringen könnten. Eine Kapitalerhöhung im nächsten Jahr ist damit noch immer nicht vom Tisch.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

