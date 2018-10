Deutsche Bank: Die enttäuschenden Zahlen werden verkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Am Mittwoch zählte die Aktie der Deutschen Bank zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Als Reaktion auf die präsentierten Zahlen zum dritten Quartal drückten die Anleger den Verkaufsknopf, denn sie hatten sich mehr erwartet. Um mehr als 3,66 Prozent rauschte der Wert daraufhin in die Tiefe.

Damit setzt sich der mittelfristige Abwärtstrend fort, der sich seit dem Hoch vom 31. Juli

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.