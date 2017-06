Deutsche Bank: Ein eklatanter Unterschied!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Lieber Leser,

die Aktie der Deutschen Bank hat sich in den letzten Wochen und Monaten nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Schaut man sich die bisherige Jahresperformance in 2017 an, notiert der DAX-Titel mit fast 10 Prozent im Minus. Die rivalisierende Commerzbank kommt im selben Zeitraum dagegen auf ein Kursplus von fast 30 Prozent. Das nenn ich mal einen eklatanten Unterschied!

Ausbruch gescheitert

Mitte Mai startete die Aktie einen weiteren Versuch, aus ihrer seit Anfang Dezember währenden Seitwärtsrange auszubrechen, prallte aber erneut an der oberen Begrenzung im Bereich von 17,50 Euro nach unten ab. Es war bereits der dritte gescheiterte Ausbruchsversuch. Inzwischen ist das Papier wieder unter die 16-Euro-Marke gerutscht. Zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage weist die Aktie noch einen halbwegs komfortablen Abstand von etwa 7,5 Prozent auf. Oberhalb der 200-Tage-Linie verläuft eine wichtige Unterstützungslinie im Bereich von 14,90 Euro, die dem Papier Halt geben könnte.

Nicht so einfach

Zu schaffen macht der Bank das nach wie vor schwierige Marktumfeld. Neben den anhaltenden Niedrigzinsen belastet die Bankensituation in Südeuropa. Sowohl in Italien als auch in Spanien sollen einige Institute akut gefährdet sein. Hinzu kommen die jüngsten Aussagen von Vorständen großer US-Banken, die im zweiten Quartal einen deutlichen Rückgang im Wertpapierhandel festgestellt haben. Auch die Deutsche Bank ist stark im Investmentbanking vertreten und muss daher zumindest für die US-Region mit Einbußen im zweiten Quartal rechnen. Alles in allem also keine einfache Situation für den deutschen Branchenprimus.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.