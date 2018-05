Deutsche Bank dementiert Gerüchte!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Deutsche Bank wiegelt ab: Nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg zuvor über radikale Stellenreduzierungen in den USA berichtet hatte, dementierte das Frankfurter Geldhaus nun den Bericht, so die Stellungnahme des Konzerns am Dienstagabend. Dies teilte Reuters am Mittwoch mit.

Um was geht es? Bloomberg hatte kürzlich unter Berufung auf Insiderinformationen berichtet, dass die Deutsche Bank einen massiven Stellenabbau von etwa 20 Prozent in den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.