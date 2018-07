Deutsche Bank braucht weniger Geld vom Anleihemarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank muss sich im laufenden Jahr weniger Geld am Kapitalmarkt über die Ausgabe von Anleihen holen als bislang gedacht.



2018 ist jetzt nur noch die Emission von Schuldtiteln über 25 Milliarden Euro vorgesehen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Präsentation für Anleiheinvestoren hervorgeht. Bislang hatte die Deutsche Bank den Bedarf über Anleihen in diesem Jahr auf 30 Milliarden Euro beziffert. Von den jetzt benötigten 25 Milliarden Euro habe die Bank bis Ende Juni bereits knapp 14 Milliarden Euro ins Haus geholt - das sind rund 55 Prozent des benötigten Bedarfs./zb/jha/