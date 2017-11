Deutsche Bank braucht beim Umbau der Investmentbanking-Sparte Zeit

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank kommt beim Umbau ihrer Investmentbanking-Sparte nur langsam voran.



"Bis wir dahin kommen, wo wir sein wollen, wird es wohl noch zwei bis drei Jahre dauern", sagte der Vorstand für das Firmenkundengeschäft und das Investmentbanking, Garth Ritchie, dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). Auch der Vizechef der Bank, Marcus Schenck, der mit Ritchie die Sparte leitet, bat um Geduld. "Wir müssen das tun, was langfristig richtig für die Bank ist. Unsere Aufgabe ist es nicht, auf Sicht von ein oder zwei Quartalen die Ergebnisse zu maximieren."

Auf kurze Sicht ist dem Manager zufolge mit keiner Besserung zu rechnen. Die Märkte seien noch immer ziemlich ruhig, sagte Schenck auf die Frage, ob das vierte Quartal ähnlich verlaufen sei wie das dritte. Neben der Marktlage kämpfe die Bank zudem mit noch immer zu hohen Kosten, wie Schenk einräumte. Für die Zeit nach dem Umbau hält Ritchie dann im Investmentbanking wieder Renditen zwischen acht und zwölf Prozent realistisch.