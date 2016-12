Deutsche Bank bleibt im Rating UNVERÄNDERT!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

der Milliardenvergleich rund um faule Hypotheken wurde von der Deutschen Bank in den USA mit einem milliardenschweren Vergleich zu den Akten gelegt. Insgesamt kommen auf Deutschlands größte Bank Kosten in Höhe von 7,2 Milliarden Euro zu, allerdings nicht alles auf einmal und der Großteil in Form von Vergünstigungen an die Kunden muss auch nicht zwingend komplett ausgezahlt werden. Die Ratingagentur Moody’s sieht deshalb auch keinen Grund, das Rating für die Deutsche Bank anzupassen.

Luft zum Atmen!

Moody’s sieht den Vergleich positiv und betont, dass die Deutsche Bank sich jetzt viel besser auf ein funktionierendes Konzept bis 2020 konzentrieren könne. Wirklich Grund zum Feiern gibt es aber nicht. Mit „Baa2“ erreicht die Deutsche Bank nur das neunthöchste Rating auf der Skala, wenngleich mit einem stabilen Ausblick. Die meisten Anleger wären mit einem A-Rating wohl glücklicher, eben jenes ist aber noch zwei Stufen entfernt. Es ist also noch viel Luft nach oben für die Deutsche Bank und mit weiterhin unzähligen Rechtsstreits und anderen Problemen gibt es überhaupt keinen Grund, sich jetzt schon auf den letzten Erfolgen auszuruhen.

Satte Gewinne trotz flauem Aktienmarkt? So geht es…

…. denn das sind die 5 Aktien mit denen Sie noch in 2016 ein Vermögen verdienen werden! Hans Meiser stellt in diesem Video vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist!

Erfahren Sie exklusiv, warum diese 5 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! Lesen Sie hier JETZT tatsächlich die Namen der 5 Aktien, welche jetzt kurz vor einer Kursexplosion stehen! >>> Jetzt hier klicken und schon bald mit 5 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse