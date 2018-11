Deutsche Bank am Tiefpunkt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Zur Wochenmitte stürzte die Deutsche Bank Aktie auf ein historisches Tief. Nach erneuten Kursverlusten von 1,51 Prozent notierte der Wert am Donnerstagmorgen bei 8,191 Euro. Auslöser für die sorgenvollen Mienen der verbliebenen Anleger sind aktuelle Diskussionen über einen Geldwäscheskandal, in den die Bank verwickelt sein soll. Sollten sich die aktuellen Recherchen bestätigen, so könnte es für den Titel sogar noch weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.