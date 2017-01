Deutsche Bank: Zurück in die Offensive!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Deutsche Bank will in diesem Jahr wieder vorne angreifen. „Wir wollen wieder im gegnerischen Strafraum auftauchen“, sagte Finanzvorstand Marcus Schenck in Düsseldorf. In naher Zukunft wolle man klar kommunizieren, in welchen Bereichen man führend sein könne. Fest stehe indes, dass der Hauptfokus auch weiterhin auf dem Deutschland- und dem Firmenkundengeschäft liegen werde. Mit der zuletzt erreichten grundsätzlichen Einigung im US-Hypothekenstreit habe man einen großen Unsicherheitsfaktor aus dem Weg räumen können, erklärte der Finanzmanager. Die damit verbundene Milliardenstrafe sei der Preis für Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden.

Boni sollen weiter sinken

Die Abarbeitung der Altlasten könnte zudem zu einem weiteren Rückgang der variablen Vergütung bei Beschäftigten der Deutschen Bank führen. In der Börsen-Zeitung wurden Aufsichtskreise mit folgenden Worten zitiert: „Da werden wir den Gürtel enger schnallen müssen. Ich glaube, dass es eine deutliche Reduktion geben wird.“ Auch der Vorstand erwäge diesen Schritt. Am 2. Februar will die Bank ihre vorläufigen Jahreszahlen veröffentlichen. Schätzungen zufolge dürften sich die Nettoverluste für das Jahr 2016 auf etwa 850 Mio. Euro belaufen. Milliardenschwere Boni würden da bei Anlegern vermutlich nicht so gut ankommen. Für das Jahr 2015, als die Deutsche Bank einen Rekordverlust von 6,8 Mrd. Euro verbuchte, flossen Bonuszahlungen in Höhe von 2,7 Mrd. Euro nach 2,4 Mrd. Euro für 2014 und 3,2 Mrd. Euro für 2013 und 2012.

