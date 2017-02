Deutsche Bank – Zerstört Milliardenverlust jetzt unsere Depots?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank AG ist das größte Kreditinstitut Deutschlands. Durch die laufende gewaltige Umstrukturierung wurden 2016 insgesamt 1,4 Milliarden EUR Verlust verzeichnet. Doch das hat keinen negativen Einfluss auf die Aktie – im Gegenteil!

Was bedeuten die Milliardenverluste für Anleger?

Am Freitag lag der Aktienkurs bei 18,46 EUR, nach einer guten positiven Änderung von +1,51 %.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass sich die Aktie trendmäßig sehr gut in den schwarzen Zahlen bewegt. Die Trends zeigen in eine eindeutige Richtung. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt 26,88 % über einer Trendumkehr. Zwar geht es seit Anfang des Jahres nur schleppend voran, doch der langfristige Kurs scheint klar. Das 52-Wochen-Hoch liegt in erreichbarer Nähe, bei derzeit 19,37 EUR.

Trotz der Zinsflaute sieht es für die Aktie, aber auch das Unternehmen an sich, nicht schlecht aus. Bankchef Cryan erklärte 2016 zu einem Übergangsjahr. Er will die milliardenschwere Frischzellenkur weiter fortsetzen. Das ist auch dringend nötig nach den vergangenen Hypothek-Skandalen.

Ein Gastbeitrag von Clemens van Baaijen.

