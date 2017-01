Deutsche Bank: „Worst Case“-Szenario umschifft!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zur Deutschen Bank die Gemüter der Anleger. Denn nach der monatelangen Ungewissheit hinsichtlich des Ausgangs der Verhandlungen zu den Strafzahlung wegen fauler Hypotheken in den USA konnte nun eine Einigung erzielt werden. Und hier scheint es, als hätte sich die Deutsche Bank mit dem Ausgang selbst beschenkt. Denn statt Strafzahlungen im zweistelligen Milliardenbereich fallen nun ausschließlich Strafzahlungen im einstelligen Milliardenbereich an. Wirklich Grund zur Freude?

Gewiss, die drohende Strafe, die von der Klage wegen faulen Hypothekenpapieren ausgegangen war, war für die Deutsche Bank in den letzten Wochen wie eine dunkle Gewitterwolke. Die wahnwitzige Forderung von 14 Milliarden USD nahm den Verantwortlichen jede Luft zum Atmen. Die Einigung ist nun glimpflich verlaufen, denn die Kosten für die Deutsche Bank belaufen sich nach aktuellem Kenntnisstand auf insgesamt 7,2 Milliarden USD.

Nun stehen der Bank Strafzahlungen von mindestens 3,1 Milliarden USD bevor und zusätzlich muss die Deutsche Bank Kunden mit etwa 4,1 Milliarden USD entschädigen. Gute Nachrichten sehen wahrlich anders aus, doch das Worst Case-Szenartio ist umschifft worden. Immerhin.

Anleger müssen jedoch damit rechnen, dass die Strafe im nächsten Jahr für rote Zahlen sorgen könnte und dass noch weitere Rechtsstreits den Frieden bedrohen könnten. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

