Deutsche Bank: Wir schaffen das! Nicht.

Die Aktie der Deutschen Bank rutschte nach dem 12-Monats-Hoch am 15.05.2017 wieder deutlich in den Keller und landete vergangenen Dienstag auf einem 6-Monats-Tief. Damit summiert sich der Kursverlust in den vergangenen 6 Monaten auf 23% und ein "wir schaffen das" wird (nicht nur in der Flüchtlingskrise) immer unwahrscheinlicher. Auch der Blick auf den langfristigen Kursverlauf verheißt...