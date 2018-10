Deutsche Bank: Wieder auf dem Septembertief angekommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Wie gewonnen, so zerronnen. Dieser Ausspruch wird vielen Aktionären der Deutschen Bank in den Sinn kommen, wenn sie auf den Chart schauen und die Kursentwicklung der letzten vier Wochen begutachten. In der ersten Septemberhälfte hatte der Kurs mehrfach auf der Unterstützung bei 9,45 Euro aufgesetzt und diese verteidigt.

In der zweiten Monatshälfte hellte sich das Bild zunächst auf. Der Kurs zog wieder an und stieg

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.