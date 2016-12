Deutsche Bank: Wie sind diese News zu bewerten?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank fällt zwar nach dem 6-Monats-Hoch am 16. Dezember leicht zurück, dennoch kann das Papier des deutschen Branchenprimus seit dem Allzeit-Tief am 29. September noch ein Plus von rund 80% ausweisen. Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Einigung im US-Hypothekenstreit auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro...