Deutsche Bank: Wie ist der Stand der Dinge?

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zur Deutschen Bank gehabt. Denn die deutschen Finanztitel mussten mit deutlichen Kursabschlägen in die neue Handelswoche starten, da eine Branchenstudie von Goldman Sachs die Aktien der Deutschen Bank und Commerzbank in den Keller hat sacken lassen. Grund war, dass die Analysten an ihrem „Neutral“-Votum festgehalten hatten und lediglich die Kursziele nach den jüngsten Kursentwicklungen entsprechend nach oben korrigiert hatten. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche die Deutsche Bank und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Bessere Aussichten dank Trump! Seitdem Anfang November Donald Trump den Wahlsieg für sich verbuchen konnte haben die Papiere der beiden größten deutschen Geldhäuser deutlich angezogen und g die Aktien der Deutschen Bank konnten ein klasse Comeback feiern und um rund 80 Prozent zulegen.

Meinung zur Erholungsrallye! Der Goldman Sachs-Analyst Jernej Omahen bezeichnete die Erholungsrallye zumindest als zum Teil gerechtfertigt weil sich regulatorische und juristische Rahmenbedingungen verbessert haben und die Deutsche Bank in dem Streit um fragwürdige Hypothekengeschäfte in den USA eine wichtige Einigung erzielen konnte.

Steigende Zinsen wirken sich positiv aus! Sowohl die steigenden Zinsen als auch die weniger strengen Kapitalvorschriften seitens der Europäischen Zentralbank sind gut für die Deutsche Bank. Andernorts gibt es aber weiter Probleme.

Die Sorgenkinder: Die italienische Bankenkrise, der Konzernumbau, die ungelösten Rechtsstreitigkeiten wie etwa die Geldwäscheaffäre in Russland oder der Verstoß gegen Sanktionen im Iran schweben nach wie vor über der Deutschen Bank und machen die Anleger äußerst vorsichtig.

Wird sich die Deutsche Bank von ihren Sorgenkindern befreien können, so dass die Anleger wieder Grund zur Freude haben? Der Kurs konnte zum Wochenende immerhin einen Teil seiner Verluste wettmachen. Wir bleiben für Sie dran.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

