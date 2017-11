Deutsche Bank: Der Wert zeigt sich weiterhin von seiner starken Seite!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat in den vergangenen Tagen erneut gezeigt, in welch einem starken Aufwärtstrend sie sich befindet. Die Aktie konnte Charttechniker davon überzeugen, dass es um mehr als 20 % nach oben gehen könnte. Dies bestätigt sich nun. Konkret: Die Aktie konnte nun die wichtige Unterstützung auf Höhe von 16 Euro verteidigen. Damit befindet sich der Wert in einer klassischen Aufwärtstrendwende. Seit dem Tief bei 13,15 Euro Anfang September wurden sämtliche früheren Unterstützungen, die nun zu Widerständen avancierten, wieder überwunden. Am wichtigsten war die Hürde in Höhe von 15 Euro. Da die Kurse weiter anstiegen, wird nun das nächste Top angegriffen.

Konkret: Am 10. Juli 2017 markierte die Deutsche Bank das 6-Monats-Hoch bei 16,67 Euro. Dies dürfte schnell zurückerobert sein. Bei 17,54 Euro wartet das aktuelle 1-Jahres-Top, danach ginge es schon Richtung in 20 Euro. Insofern ist die Aktie in der Lage, 25 % ohne größere Widerstände aufzusatteln. Nach unten hin sollte zumindest die Unterstützung bei 15 Euro halten. Aus wirtschaftlicher Sicht gab es zuletzt die Ansage, dass das Geldhaus noch etwas Zeit für die Umorganisation benötige. 25 % der Bankanalysten sind dennoch der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen halten und 30 % verkaufen den Titel.

Technische Analysten: Alles im grünen Bereich

Technische Analysten verorten die Aktie im grünen Bereich. Der Aufwärtstrend sei intakt, heißt es. In allen Zeitzonen ist der Titel im Hausse-Modus. Ein klares Aufwärtstrendsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.