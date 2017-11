Deutsche Bank: Die Wende ist vollzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat zum Ende der vergangenen Woche ein kleines Meisterstück vollführt. Die Aktie überwand aus charttechnischer Sicht wichtige Hürden und ist auf dem Weg, mindestens in Richtung 17,54 Euro zu klettern. Das Potenzial liegt sogar deutlich höher, meinen Chartanalysten. Im Einzelnen: Die Aktie hat mit dem jüngsten Aufschlag jetzt sogar ein Plus von 9 % in der abgelaufenen Woche geschafft. Damit ist die Aktie charttechnisch betrachtet aus einem großen Tal herausgekommen. Noch am 5. September war bei 13,15 Euro das aktuelle 6-Monats-Tief aufgestellt worden.

Die Aktie ist seither um mehr als 23 % geklettert und hat damit eine charttechnische Wende vollzogen, bei der auch viele bisherige Hürden wie etwa die runden 15 Euro einfach beiseite geräumt wurden. Der charttechnische Aufwärtstrend könnte bis zu 17,54 Euro führen, dem bisherigen 1-Jahres-Hoch vom 15. Mai 2017. Darüber hätte die Aktie Luft bis zu 20 Euro. Wirtschaftlich orientierte Investoren sind der Meinung, die Aktie habe davon profitiert, dass der Investor Cerberus einsteigt. Dabei sind jetzt sogar 35 % (!) der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“.

Technische Analysten: Das sieht gut aus!

Technische Analysten konstatieren nunmehr für alle zeitlichen Dimensionen einen Aufwärtstrend. Bei 15,45 Euro müsste wieder mit einem Abwärtstrendwechsel auf Basis des langfristig relevanten GD200 gerechnet werden. Bis dahin liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.