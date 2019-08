Deutsche Bank: Weiterer Rückschritt zeichnet sich ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Medienberichten zufolge hat die Deutsche Bank mit der UBS eine Kooperation im Investmentbanking besprochen. Eine solch weitreichende Allianz hätte mit Sicherheit deutliche Kosteneinsparungen mit sich gebracht, doch am Ende wurde wohl keine Einigung erreicht. Die Meldung zeigt, dass der Vorstand und das Management der Bank unterschiedliche Optionen für die einzelnen Geschäftsbereiche prüfen. Hier könnte also in Zukunft noch mehr auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



