Deutsche Bank: Was denn nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

was letzte Woche bei der Deutschen Bank passierte, sorgte für einiges Aufsehen! Denn noch immer scheint man hier nicht zu wissen, was mit der Postbank geschehen soll. Hier könnte die eigene Bauspar-Sparte mit der zur Postbank gehörenden Bausparkassen BHW zusammengelegt werden, allerdings nur dann, wenn die Postbank doch wieder in die Muttergesellschaft integriert werden würde. Wird man sich nun doch nicht, wie 2015 beschlossen, von der Tochter trennen um diese an die Börse zu bringen? Wie wird es nun weitergehen?

Der Ist-Zustand: Momentan scheint man wirklich nicht zu wissen, was mit der Postbank geschehen soll. Laut der Wirtschafts-Woche könnte nun doch die eigene Bauspar-Sparte mit der zur Postbank gehörenden Bausparkassen BHW zusammengelegt werden. Eine Abspaltung und ein separater Börsengang der Postbank würde dann jedoch nicht mehr sinnvoll sein.

Das Problem: Der Börsengang der Postbank wird ohnehin schwieriger sein als gedacht und gilt in Finanzkreisen inzwischen als äußerst unwahrscheinlich. Deshalb wird nach alternativen Lösungen gesucht, etwa der Wiedereingliederung der Postbank in den Deutsche-Bank-Konzern.

Der Bausparkassen-Plan: Schon Anfang 2014 hatten die beiden Bausparkassen eine gemeinsame Produkt-Offensive unter dem Namen BHW gestartet. Zwar ist diese Zusammenarbeit mittlerweile wieder wieder beendet worden, doch es soll bereits Pläne für eine Fusion der beiden Geschäftsbereiche gegeben haben.

Klar, derzeit hat die Postbank-Bausparkasse mit dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld zu kämpfen und musste im ersten Halbjahr Verluste von 28 Mio. Euro hinnehmen. Ob eine Fusion tatsächlich zustande kommt, darüber werden wir Sie informiert halten!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse