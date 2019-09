Deutsche Bank: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank ist zum Wochenende mit einem respektablen Plus aus dem Handel gegangen. Um fast zwei Prozent ging es am Freitag mit den Papieren aufwärts auf 6,93 Euro. Damit reduzierte sich das Wochenminus der Aktie auf rund fünf Prozent. Angesichts der Nachrichtenlage bei der Deutschen Bank fast so etwas wie ein Erfolg. Denn wie am Donnerstag bekannt wurde, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



