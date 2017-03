Deutsche Bank: Was ist passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank steht heute rund 10% in Minus. Was ist passiert? Hintergrund: Die Papiere werden am Dienstag ex Bezugsrechte gehandelt. Altaktionäre können für zwei gehaltene Aktien eine neue zum Stückpreis von 11,65 Euro erwerben. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses von 17,195 Euro vom Montag ergibt das einen rechnerischen Wert von rund 1,85 Euro je Bezugsrecht....