Deutsche Bank: Was ist denn da los?

die deutschen Finanztitel starten mit Kursabschlägen in die neue Handelswoche. Eine Branchenstudie der US-Investmentbank Goldman Sachs lässt die Aktien der Deutschen Bank und Commerzbank zum Wochenauftakt deutlich in den Keller sacken. Die Goldmänner hielten nämlich an ihrem „Neutral“-Votum fest, passten die Kursziele nach den jüngsten Kursentwicklungen aber entsprechend nach oben an.

Die Lage hat sich aufgehellt, aber…

Seit dem Wahlsieg von Donald Trump Anfang November zogen die Papiere der beiden größten deutschen Geldhäuser deutlich an. Vor allem die Aktien der Deutschen Bank feierten ein starkes Comeback und legten in der Spitze um rund 80 Prozent zu. Goldman Sachs-Analyst Jernej Omahen betonte nun, dass die Erholungsrallye zumindest teilweise gerechtfertigt sei, da sich regulatorische und juristische Rahmenbedingungen verbessert haben. So konnte die Deutsche Bank zum Ende des letzten Jahres im Streit um fragwürdige Hypothekengeschäfte in den USA eine wichtige Einigung erzielen. Hinzu kommen steigende Zinsen und weniger strenge Kapitalvorschriften seitens der Europäischen Zentralbank. Dennoch gibt es weiterhin Probleme, die nicht wegdiskutiert werden können. Themen wie die italienische Bankenkrise, der Konzernumbau und viele weitere ungelöste Rechtsstreitigkeiten wie die Geldwäscheaffäre in Russland oder der Verstoß gegen Sanktionen im Iran lasten immer noch auf dem größten deutschen Geldhaus. Daher sollten Anleger nach wie vor Vorsicht walten lassen.

