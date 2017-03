Deutsche Bank: Warum steigt die Aktie heute?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank (hier erhalten Sie eine kostenlose Profi-Analyse) klettert heute um rund 4% und befindet sich damit an der Dax-Spitze. Damit rückt das 12-Monats-Hoch (19,37 Euro) wieder in greifbare Nähe. Nach Reden von führenden US-Notenbankern hat sich die Einschätzung für eine Zinserhöhung der Fed im März an den Finanzmärkten grundlegend geändert. Während...