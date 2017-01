Deutsche Bank: Warum fällt die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank kletterte am 16.12.16 auf ein neues 6-Monats-Hoch - heute geht es für den Branchenprimus fast 2% in den Keller, was das Schlusslicht im Dax bedeutet. Belasten könnte eine aktuelle Analystenstudie:Denn das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien der Deutschen Bank nach der Kurserholung von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Tobias Lukesch beließ...