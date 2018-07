Deutsche Bank: War die Quartalsbilanz die Geburtsstunde der Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Dass der Gewinn im zweiten Quartal höher lag als von den Analysten erwartet, wusste man, das hatte die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008) bereits Anfang Juli vorab gemeldet. Was darüber hinaus in der vollständigen Bilanz gemeldet wurde, war keineswegs vergleichbar gut. „In Ordnung“, könnte man sagen, aber keine umwerfende Überraschung. Entsprechend verhalten reagierten die Akteure. Aber der Abgabedruck als Reaktion auf die Zahlen war nicht stark. Und vor allem drückte er die Aktie nur an, aber nicht unter eine vorher überbotene, wichtige Charthürde. War das die Geburtsstunde der Wende?

Das ist gut möglich. Immerhin entstand der Eindruck, dass es jetzt, wenngleich langsam, aber doch stetig vorangeht. Dass nicht erneut alles, was die Restrukturierung betrifft, neu aufgestellt werden wird. Und diese langsam wiederkehrende Zuversicht führte dazu, dass die Aktie nach dem moderaten Minus des Mittwochs als Reaktion auf das Ausbleiben weiterer, positiver Überraschungen genau auf Höhe der Februar-Abwärtstrendlinie drehte, anzog und jetzt, nach diesem damit erfolgreich vollzogenen Pullback an den Ausbruchslevel, an den Widerstand in Form des April-Tiefs bei 10,82 Euro herangelaufen ist.

An die Linie also, deren Überwinden eine wichtige Bestätigung des Ausbruchs wäre und die darüber aus rein charttechnischer Sicht Kurspotenzial bis in den Bereich 12,20/12,50 Euro freigeben würde. Das müsste nicht unbedingt schnell gelingen. Diese Zielzone könnte sogar gar nicht erreicht werden. Aber es wäre eben auch nicht auszuschließen. Denn bei Schlusskursen klar über 10,82 Euro würde die Aktie hinsichtlich der Wertigkeit des Aufwärtsimpulses eine Beförderung erhalten, die dazu führen kann, dass sich der Anteil derer, die da auf der Short-Seite dagegenhalten, umgehend und spürbar reduziert. So gesehen: Ja, wir könnten hier tatsächlich die Geburtsstunde der Wende sehen!

