Deutsche Bank: Vom eigenen Erfolg überrascht!

die Deutsche Bank kann doch noch Erfolg! Im Geschäftsbereich Immobilienfonds konnte die Tochter Deutsche Asset Management 2016 nochmals ihr Rekordergebnis aus dem Vorjahr übertrumpfen. Da war selbst der zuständige Leiter Georg Allendorf baff. Er sagte, dass die Zahlen in dieser Form nicht zu erwarten gewesen wären.

Deutsche Bank einer der Big Player

Die Vermögensverwaltung gehört zum Kerngeschäft der Deutschen Bank, auf dem beim angestrebten Umbau sehr viele Hoffnungen ruhen. Das Gesamtanlagevermögen umfasst derzeit 715 Mrd. Euro. Damit gehört die Deutsche Bank weltweit zu den Spitzenanbietern auf diesem Markt. Die Deutsche Asset Management hat dabei rund 20 Mrd. Euro dieses Kapitals in Immobilienfonds investiert.

Drei offene Immobilienfonds bündeln ein Anlagevermögen in Höhe von etwa 8,7 Mrd. Euro. Zusätzlich managt die Bank 30 geschlossene Fonds, in denen rund 3,6 Mrd. Euro stecken. Und schließlich unterhält man noch 16 Spezialfonds mit einem Volumen von 7,1 Mrd. Euro, die ausschließlich von institutionellen Anlegern investiert wurden.

Spektakulärer Zukauf in Barcelona

Für die offenen Immobilienfonds und Spezialfonds kaufte die Bank im vergangenen Jahr insgesamt 33 Objekte im Gesamtwert von rund 2,75 Mrd. Euro auf. Im Gegenzug trennte man sich von 23 Immobilien und erlöste dabei knapp 830 Mio. Euro. Der spektakulärste Zukauf war das Einkaufszentrum „Diagonal Mar“ in Barcelona, für das man etwa 493 Mio. Euro bezahlte.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

