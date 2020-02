Deutsche Bank: Völlig anderer Meinung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Trotz Milliardenverlusten im Geschäftsjahr 2019 stieg die Aktie der Deutschen Bank nach der Bekanntgabe der Zahlen am Donnerstag zunächst deutlich an. Erstmals seit November 2018 wurden die Papiere des Geldinstituts am Freitag gar bei einem Kurs über 8,50 Euro gehandelt. Laut Manager Magazin wurde die französische Großbank Societe Generale zum Antreiber, da sie die bisherige Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank aufgegeben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



