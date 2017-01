Deutsche Bank: Vergleich verleiht FLÜGEL!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Vorwürfe von Steuerhinterziehungen im ganz großen Stil sind nun endgültig beigelegt. Durch eine Zahlung von 95 Millionen Euro einigte sich das Frankfurter Geldhaus mit den US Behörden. Zuvor wurde der Deutschen Bank vorgeworfen im Jahr 2000 Scheinfirmen betrieben zu haben und Luftbuchungen durchgeführt zu haben um Steuern im ganz großen Ausmaß zu hinterziehen. Anfänglich verklagte die US Regierung die Bank auf eine Strafzahlung von mehr als 190 Millionen Euro. Mit dem Vergleich wurden also nun 95 Millionen Euro eingespart.

Deutsche Bank an der Spitze

Mit dieser Meldung konnte sich das Papier in der letzten Woche behaupten. Die Aktie ging mit einem Plus von 6,20 Prozent aus der Handelswoche und stand damit zusammen mit der Commerzbank an der DAX Spitze. Damit knüpft die vergangene Woche an die Kursrallye seit dem Wahlsieg Trumps im Oktober letzten Jahres an. Es scheint als sei der aktuelle Turnaround durch nichts aufzuhalten. Solange der Kurs von 16,50, welcher momentan als Unterstützung fungiert, nicht unterschritten wird sieht es weiter positiv für die Aktionäre der Deutschen Bank aus. Aktueller Widerstand der sich für die nächste Woche ergibt ist die die 19 Euro Marke. Diese gilt es in den kommenden fünf Handelstagen zu überwinden. Dann sind bald Preise von 20 Euro wieder möglich.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse