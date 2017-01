Deutsche Bank VERBIETET SMS im Dienst!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Lieber Leser,

bei der Deutschen Bank ist es Mitarbeitern künftig nicht mehr gestattet, mit dem eigenen Diensthandy via SMS zu kommunizieren. Diese neue Regel soll schon im Laufe des aktuellen Quartals umgesetzt werden. Die Bank begründet diesen Schritt mit der schwierigen Dokumentation der Kurznachrichten. Es besteht für Finanzinstitute seit Kurzem die Pflicht, die Kommunikation der eigenen Mitarbeiter mit Geschäftspartnern zu dokumentieren. Dies sei bei E-Mails problemlos möglich, SMS werden jedoch nur lokal auf einem Gerät gespeichert.

Auch Privathandys sind tabu!

Die Deutsche Bank ist sich bewusst darüber, dass der Arbeitsalltag von vielen Mitarbeitern durch die neue Richtlinie vor großen Änderungen steht. Trotzdem hält sie daran fest und schließt auch das Ausweichen auf ein Privathandy aus. Sobald damit eine Kommunikation mit Geschäftspartnern stattfindet, sind Kurznachrichten per SMS Tabu. Wie genau das kontrolliert werden soll, bleibt aber eine offene Frage. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass der eine oder andere Mitarbeiter auf eigene Faust handelt und die Vorgaben ignoriert. Zumindest sind die Verantwortlichen bei möglichen Klagen dann aber fein raus, es handelt sich also wohl in erster Linie um eine Schutzfunktion.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse