Deutsche Bank: Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen

Der Sparzwang der kriselnden Deutschen Bank nimmt nun ungewöhnliche Formen an. Laut Angaben von verschiedenen Medien will das größte deutsche Geldhaus rückwirkend deutlich auf die Boni-Bremse treten. So sollen nach Medienberichten lediglich zehn Prozent der Banker Bonuszahlungen für das vergangene Jahr erhalten. Dabei soll es sich nur um die angestellten Banker handeln, die...