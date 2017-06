Deutsche Bank – US Konjunktur und politische Risiken belasten den Finanzsektor!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die US-Konjunktur, die zuletzt erneut Schwäche gezeigt hat, belastet nun neben den politisch bedingten Unklarheiten sowohl aus den USA als auch Großbritannien als erstes den Finanzsektor. Erkennbar ist dieser Umstand auch an der normalerweise erhöhten positiven Korrelation zwischen den Anleiherenditen und Bankenaktien. Anleiherenditen in den USA entwickelten sich in den letzten Wochen erneut nach unten. Dasselbe gilt auch für deutsche Anleiherenditen.

Anleiherendite fallen wieder

US-Anleiherenditen entwickeln sich erneut nach unten, weil die letzten Daten zur Inflation sowie dem US-Arbeitsmarkt als auch zum BIP-Wachstum per erstens Quartal 2017 Erwartungen an einen weniger straffen Kurs der US-Geldpolitik erwarten lassen. Obwohl der nächste Zinsanstieg in der nächsten Woche so gut wie sicher ist, gilt dieser jedoch bereits als eingepreist. Man rechnet bezüglich des nächsten Zinsschrittes aufgrund der verhaltenen Entwicklung mit dovishen Aussagen in der Pressekonferenz und dem Statement. In dieser Überlegung sind die politischen Unsicherheiten hinsichtlich der Trump-Agenda noch nicht einmal berücksichtigt. Sie spielen dennoch eine nicht unwesentliche Rolle.

GB-Politik belastet ebenfalls die Rendite der deutschen Anleihen

Die politisch prekäre Lage in Großbritannien wiederum könnte die Renditen in Deutschland belasten. Diese Anleihen gelten bei innereuropäischen Risiken als Safe-Havens. Hinzu kommt die Unsicherheit darüber, wie die EZB bezüglich der Geldpolitik weiter verfahren wird. Die Erwartung ist, dass man so langsam einen strafferen Gang einlegt. So kurz vor der nächsten Pressekonferenz am Donnerstag werden sich Anleger eher risikoavers verhalten, was im Umkehrschluss den Finanzsektor ebenfalls belastet.

Fazit

Im Fazit lässt sich dennoch sagen, dass die Risiken, die derzeit eingepreist werden, mit gewisser Wahrscheinlichkeit in der derzeitigen Betrachtung nur vorübergehender Natur sind. Kritischer wird es, wenn sich die Lage auf allen Fronten tatsächlich zuspitzt. Also wenn die EZB weiter hart bei ihrem lockeren Kurs bleibt, gleichzeitig die FED ebenfalls einen lockeren Kurs ankündigt und die politischen Risiken in den USA und GB weiter zunehmen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.