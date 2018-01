Deutsche Bank: Turnaround vorerst abgeblasen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Lieber Leser,

die Deutsche Bank gehört in dieser Woche zu den eindeutigen Verlierern. Am Dienstagnachmittag steht ein Minus von 2,81 % zu Buche. Damit setzt die Aktie ihre Schwächephase fort, die nun bereits seit vier Wochen andauert. In diesem Zeitraum verlor der Wert 9,40 %. Charttechnisch betrachtet testet die Aktie in dieser Woche den zuvor überschrittenen Korrekturtrendkanal von oben an. Sofern der Kurs darüber bleibt, besteht noch eine erhöhte Chance darauf, dass sich der Kurs wieder in Richtung Widerstandszone bei 17,50 Euro je Aktie entwickelt.

Konsequente Anleger

Fundamental betrachtet erscheint es jedoch nur konsequent, dass Anleger vorerst Gewinne mitnehmen und das Weite suchen. Der Newsflow war nicht unbedingt positiv in den letzten Wochen. Angefangen bei den Liquiditätsproblemen des Großinvestors HNA, die sich im Übrigen auch in dieser Woche wieder in mehreren Berichten zeigten. Darüber hinaus wurde die Bank nun erneut im Rahmen einer Sammelklage auf eine Forderung von mehr als 800 Mio. Euro rechtlich belangt. Mehr noch dürfte allerdings der angekündigte Jahresverlust auf der Stimmung von Investoren lasten, sowie die Frage darüber, wie es um den Job des aktuellen CEOs John Cryan bestimmt ist.

Cryan könnte den Posten bald verlassen

Wie die Bank nun selbst vorrechnete, dürfte es vor allem aufgrund der US-Steuerreform im vierten Quartal zu Abschreibungen in Höhe von 1,5 Mrd. US-Dollar kommen. Netto würde man damit ein Minus verzeichnen. Im Handelssegment sollen die Erträge gar um 22 % gefallen sein. Bei den Aktionären und Analysten geht daher die Befürchtung um, dass in der Führungsetage erneut ein Wechsel bevorsteht, sofern per erstes Quartal 2018 keine Besserung in Sicht ist.

Der große Gold-Boom 2017! Diese 3 Aktien müssen Sie jetzt kennen!

Diese 3 Aktien verwandeln Ihr Depot jetzt in eine Goldgrube! Erfahren Sie in unserem Gratis-Report „Die 3 geheimen Gold-Investments“, wieso der nächste Goldrausch bevorsteht. Und wie diese 3 Aktien Sie jetzt reich machen können!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um Ihr Exemplar kostenlos anzufordern!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.