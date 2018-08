Deutsche Bank: Tue Gutes und sprich darüber!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Ist das nur PR – oder ernst gemeinte Absicht, etwas Gutes zu tun? So oder so – das Ergebnis ist durchaus erfreulich! Die Deutsche Bank gab Anfang August Angaben zum ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitarbeiter(innen). So sollen sich im vorigen Jahr „17.417 Kollegen weltweit (mehr als ein Fünftel der Belegschaft – ohne Postbank) mit zusammen mehr als 235.000 Stunden für ehrenamtliche Zwecke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.