Deutsche Bank: Top Manager haben es GESCHAFFT!

trotz hoher Geldstrafen die die Deutsche Bank in den letzten Monaten zahlen musste kommen die Vorstandschefs ungeschoren davon. Eine Anwaltskanzlei hat nun ein Gutachten erstellt, dass die Vorstände Anshu Jain, Jürgen Fitschen und Josef Ackermann entlastet. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die Vorstände persönlich schuldhaftes Verhalten an den Tag gelegt haben. Damit wird der Aufsichtsrat wohl nun keine Schadenersatzklage mehr durchsetzen.

Größter Wochenverlust seit 8 Wochen

Die Rallye der Deutschen Bank scheint aktuell ein jähes Ende gefunden zu haben. Die seit der Wahl von Donald Trump stattfinden Rallye brachte der Aktie ein Plus von zweitweise 100 Prozent ein. Und das in weniger als 5 Monaten. Doch nun gibt es den ersten Dämpfer. Mit der letzten Woche verbuchte die Aktie der Deutschen Bank den größten Wochenverlust seit 8 Wochen. Ein Minus von 5,5 Prozent steht seit vergangenen Freitag nun zu Buche. Dennoch sieht das charttechnische Bild nicht so eingetrübt aus wie das der Commerzbank Aktie. Diese verlor fast das Doppelte und durchbrach eine wichtige Unterstützung. Soweit ist es bei dem Papier der Deutschen Bank noch nicht. Dennoch gilt es hier auf 17 Euro zu achten. Sollten diese unterschritten werden, kann es ebenfalls sehr schnell Richtung Süden gehen.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

