Deutsche Bank: Tochter DWS im Blick!

Liebe Leser,

nun ist sie also an der Börse, die Aktie der Deutsch Bank-Tochter DWS (vollständiger Name: „DWS Group GmbH & Co. KGaA“). Die Deutsche Bank hatte zuvor mitgeteilt, dass die Aktien zu 32,50 Euro pro Stück zugeteilt werden. Das lag in etwa in der Mitte der zuvor genannten Preisspanne von 30,00 bis 36,00 Euro. Und, wie verlief der erste Handelstag der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.