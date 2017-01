Deutsche Bank- Technisch überkauft?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Aktie der Deutschen Bank AG kann sich weitestgehend stabil halten, fluktuiert allerdings in den vergangenen fünf Wochen seitwärts. Kurz zuvor hat sie den ersten relevanten Preiswiderstand überwinden können. Dieser verlief zwischen 16,80-17,00 Euro je Aktie. Bleibt der Wert nun darüber, ist die Fortsetzung der Erholung, aus der markttechnischen Perspektive erhöht.

Gleich mehrere Widerstände und überkauft

Der bisher noch kurzfristige Turn-Around der Aktie kann sich sehen lassen. Auf Wochenkerzenbasis ist eine sehr markante Hammerkerze zu erkennen. Vom Tief der Kerze aus gemessen, verzeichnete der Wert fast 80 % an Gewinn seit Mitte September. Allerdings wird die Aktie nun in einen sehr starken Widerstandsbereich eintreten, nämlich zwischen 20,00-22,00 Euro je Aktie. Hier verlaufen mehrere horizontale Widerstandszonen sowie der 100-Wochendurchschnitt. Zudem bewegt sich nun der RSI-Indikator auf 14-Wochenbasis so langsam in den überkauften Bereich. Er notiert bei 61,23. Bei Werten über 70, gilt der Markt als überkauft und neigt zu Korrekturen. Sollte der Widerstandsbereich dennoch überwunden werden, könnte alsbald der 200-Wochendurchschnitt bei 23,50 Euro je Aktie angesteuert werden.

