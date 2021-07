Deutsche Bank: Tagesgewinn 30%! Weiteres Gewinnpotenzial vorhanden!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Erst am Dienstagabend hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit der Deutschen Bank ISIN: DE0005140008 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: „Deutsche Bank: Kampf um die Unterstützung! Ist hier ein starker Hebel angesagt?“ Nach einem zweimaligen Test der 10-Euro-Marke am Montag und Dienstag ist der Aktie am Mittwoch mit einem Kursgewinn von über 4 Prozent der Befreiungsschlag gelungen. Wird jetzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung