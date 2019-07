Deutsche Bank: Ein Strohfeuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Trotz Milliardenverlusten im zweiten Quartal, wie sie die Deutsche Bank am Mittwoch erwartungsgemäß ausweisen musste, stieg die Aktie am Donnerstag auf bis zu 7,39 Euro, ein Plus von fast sechs Prozent zum Vortagesschluss. Dass sich die Kurse von Deutschlands größten Geldhaus gegen den schwachen Markt behaupten konnten, begründeten Marktbeobachter damit, dass ein großer Teil der erwarteten Kosten des Radikalumbaus bereits aufgelaufen ...



