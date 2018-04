Deutsche Bank: Strategie wird geändert!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Ist das bereits die Handschrift des neuen Vorstandsvorsitzenden? Und nicht zu vergessen – es gab ja weitere Änderungen in Bezug auf den Vorstand der Deutschen Bank. So wurde diesen Monat kommuniziert, dass Frank Kuhnke der Nachfolger von Kim Hammonds in der Position des COO (Chief Operating Officer) werden soll. Um was es geht: Am Donnerstag kündigte die Deutsche Bank eine Anpassung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.