Deutsche Bank: Steilvorlage aus Amerika

Die Aktie der Deutschen Bank konnte sich in den vergangenen Tagen an die positive Entwicklung des Gesamtmarktes anhängen. Was nicht unbedingt ein eigener Verdienst war, sondern eher den Steilvorlagen aus Amerika zu verdanken ist.

Denn dort lieferten die Institute bislang eine recht solide Vorstellung im Rahmen der Quartalsberichtssaison. Zusätzlich hilfreich war auch noch, dass es zuletzt zu einer neuerlichen Versteilung der Zinsstrukturkurve



