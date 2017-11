Deutsche Bank: Steht die Aktie vor einem Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank-Aktie konnte Mitte dieser Woche wieder nach oben drehen und seither einen Kursgewinn von gut 5 % verbuchen. Charttechnische Analysten sind allerdings immer noch nicht so recht vom Bank-Titel überzeugt. Vielmehr könnte die Aktie ihrer Ansicht nach auf dem Weg in einen größeren charttechnischen Abwärtstrend sein. Der jüngste Kursgewinn beruhte nämlich nicht auf neuen wirtschaftlich bedeutenden Nachrichten. Auch weil diese News fehlen, sind nur noch 15 % aller Bankanalysten aus dem fundamentalen Sektor der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 65 % wollen derzeit „halten“, während 20 % für einen „Verkauf“ plädieren. So gesehen könnte die Aktie Kurs auf 13,15 Euro nehmen, dem aktuellen 6-Monats-Tief vom 5. September. Darunter wäre kaum eine Unterstützung mehr auszumachen, vielmehr würde ein Absinken bis auf 10,84 Euro drohen, dem 1-Jahres-Tief vom 4. November 2016. Aus Sicht von Short-Investoren würde sich das Potenzial demnach auf 28 % belaufen.

Technische Analysten: Klare Angelegenheit

Technische Analysten sind weiterhin der Meinung, dass die Aktie im Baisse-Modus sei. Die Trendpfeile sind zwar in der kurzfristigen Perspektive aufwärts gerichtet. Dennoch: Bis zum Wechsel in den langfristig bedeutenden Aufwärtstrend fehlen derzeit noch mehr als 6 %. Erst ab Kursen von 15,52 Euro würde die Aktie wieder gute Chancen haben, einen positiven Trend einzuläuten!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.