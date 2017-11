Deutsche Bank: Starke Vorstellung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

der November war bisher für die Deutsche Bank-Aktie ein glänzender Monat – es ging von rund 14 auf gut 16 Euro nach oben. Das hat die zuvor enttäuschende Jahresperformance der Deutsche Bank Aktie deutlich verbessert, auf aktuell über 20% Zuwachs. Zur Erinnerung: Zuvor war die Deutsche Bank-Aktie ein Underperformer im DAX gewesen, bezogen auf den 12-Monats-Zeitraum. Vom Unternehmen selbst kamen zuletzt übrigens keineswegs besonders auffällige Nachrichten.

Ein Beispiel: Deutsche Bank: Projekt zur Überprüfung von Kunden?

Zuletzt hieß es u.a., dass die Deutsche Bank eine neue Machbarkeitsstudie erstellt habe, und zwar „zusammen mit IBM und anderen Unternehmen“. Es solle um ein Projekt gehen, welches für die Überprüfung von Kunden (neue und bestehende) genutzt werden könne. Konkret solle es dabei um eine „neue, Blockchain-basierte Plattform“ gehen. Beim Singapore Fintech Festival wurde diese Machbarkeitsstudie nun vorgestellt, übrigens von IBM, so teilte die Deutsche Bank mit. Da sich auch andere Stellen wie die HSBC an der Initiative beteiligten, könnte es für die Finanzinstitute wie die Deutsche Bank durchaus nützlich sein. Doch ob so ein Projekt wie dieses alleine dem Aktienkurs weiteren Auftrieb geben kann, das wird sich zeigen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.