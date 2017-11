Deutsche Bank: Spannende Ausgangslage!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat zum Wochenauftakt wieder leicht nachgegeben. Technische, charttechnische und wirtschaftlich orientierte Analysten sind der Meinung, dass der Kurs durchaus stärker zurückgehen könne. Im Einzelnen: Die Aktie ist noch sehr weit vom bisherigen 6-Monats-Hoch bei 17,37 Euro entfernt, das am 16. Mai erreicht wurde. Allerdings hat der Banktitel allein in der vergangenen Woche um mehr als 6 % zugelegt. Nach Meinung von charttechnisch orientierten Analysten kann die Aktie dennoch die Hürden um 16 Euro herum nur mit geringer Wahrscheinlichkeit überwinden. Sollte die Untergrenze bei 15 Euro nicht halten, drohe zudem ein neuerlicher Rutsch in Richtung 14 Euro. Dort war zuletzt eine Unterstützung aufgebaut worden. Dennoch: Fällt die Aktie auch unter diese Schwelle, könne es rasch bis auf 13,15 Euro, dem aktuellen 6-Monats-Tief, hinabgehen. Wirtschaftlich orientierte Analysten verweisen darauf, dass dieses Geschäftsjahr nicht besonders gut laufe. Daher sind nur 15 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 65 % wollen „halten“, während 20 % derzeit für einen „Verkauf“ plädieren.

Deutsche Bank: Technisch nun schwächer

Der GD200 wurde nun außerdem unterkreuzt. Das heißt, die Aktie befindet sich nicht mehr im langfristigen Aufwärtstrend. Das bedeutet wiederum, dass sich die Wahrscheinlichkeit für fallende Notierungen aus technischer Sicht erhöht hat. Der Abwärtstrend könnte relativ schnell stärker werden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.