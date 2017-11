Deutsche Bank: So will man vom “App-Wahn” profitieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

fast jeder kennt sie und fast jeder hat sie: Software-Anwendungen für mobile Endgeräte – oder kurz gesagt: Apps. Unter Berücksichtigung der mittlerweile ausgedehnten Verbreitung App-fähiger Mobilgeräte birgt der Applikations-Wahn immenses wirtschaftliches Potenzial. Von dem – zugegeben nicht mehr ganz neuen – Hype profitieren unzählige Unternehmen aus nahezu sämtlichen Branchen.

Deutsche Bank öffnet App-Plattform

Die Zugkraft der Apps hat nun auch die Deutsche Bank dazu gebracht, ein interessantes Projekt in die Wege zu leiten. Wie der Konzern kürzlich mitteilte, forciert Deutschlands größte Bank die Etablierung ihres Plattform-Geschäfts, „indem sie nach einjähriger Testphase ihre Schnittstelle dbAPI öffnet (Deutsche Bank Application Programming Interface)“.

Personalisierte Anwendungen

Konkret: Markenunternehmen oder Start-ups können mit Hilfe der Schnittstelle auf Kundendaten zugreifen und DeBa-Kunden personalisierte Anwendungen anbieten. Voraussetzung ist allerdings, dass der Kunde den expliziten Nutzungsauftrag im Vorfeld genehmigt.

Ein Beispiel

Anhand eines Beispiels zeigt uns die Deutsche Bank, wie das Verfahren in der Praxis aussehen soll: Die App Finanzguru, ein Online-Finanzassistent des Frankfurter Fintech-Unternehmens dwins, kann mit dem Kundenkonto bei der Deutschen Bank verbunden werden. Ein Algorithmus analysiert dann bestehende Verträge oder Abonnements und schlägt daraufhin günstigere Alternativen vor, welche der Nutzer aber in jedem Fall noch bestätigen muss.

Weitere Branchen im Visier

Neben App-Anbietern aus dem Finanzbereich will die Deutsche Bank auch Unternehmen aus anderen Branchen miteinbeziehen. Entsprechende Gespräche „laufen bereits“, so das Geldhaus weiter.

Laut Konzernangaben haben bereits mehr als 1.000 Entwickler Interesse an der App-Plattform gezeigt.

„Damit erschließen wir neue Ertragsquellen“

Markus Pertlwieser, Digitalchef für Firmen- und Privatkunden bei der Deutschen Bank, kommentierte: „Mit der dbAPI bietet die Deutsche Bank ihren Kunden viele innovative Dienste – banknah, aber auch weit über das klassische Bankgeschäft hinaus. Die Bank bindet externe Partner ein und erhöht dadurch die Innovationsgeschwindigkeit beim Aufbau ihres digitalen Plattform-Geschäfts. Damit erschließen wir neue Ertragsquellen.“

Digitalsicherheit soll im Vordergrund stehen

Die mit Abstand wichtigste Grundvoraussetzung für das Gelingen des Vorhabens ist zweifelsohne die digitale Sicherheit. Hierfür will das Geldinstitut „über die demnächst in Kraft tretenden regulatorischen Mindestanforderungen (PSD2) hinaus[gehen]“. So sollen laut Deutscher Bank nur „so viel Daten herausgegeben“ werden, „wie tatsächlich notwendig“ seien.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.