Deutsche Bank: So wie der erste März, so der Frühling!

die Aktie der Deutschen Bank hat in den vergangenen Tagen entscheidendes Terrain erobert. Die Aktie nähert sich der Hürde von 20 Euro immer stärker an und legte gerade vor 48 Stunden ein neues 12-Monats-Hoch vor. Damit geht der Titel in einen starken Frühling.

Deutsche Bank: Bankanalysten zweifeln

Erstaunlicherweise scheinen Bankanalysten sich der positiven Stimmung nicht anzuschließen. Die Aktie wird unter den Experten als Verkaufswert betrachtet. Nur 10 % aller Analysten setzen die Deutsche Bank auf „kaufen“, 35 % hingegen haben den Titel derzeit auf der Verkaufsliste. Möglicherweise wird hier Konkurrentenschelte betrieben, vielleicht aber sind nur die schlechten Erfahrungen der vergangenen Jahre dafür verantwortlich. Die Aktie hatte allen Investoren, die seit 2013 eingestiegen sind, im Durchschnitt ein kräftiges Minus beschert.

Technisch jedoch steht der Kurs vor einem weiteren Ausbruch. In allen zeitlichen Dimensionen hat die Aktie den Aufwärtstrend erreicht. Zudem könnte sie nun die Hürde von 20 Euro überwinden und damit auch aus charttechnischer Sicht freie Bahn für den Weg nach oben bekommen. Erstes Kursziel der technischen und charttechnischen Analysten wären demnach 25 Euro. Dies sind immerhin gut 25 % Potenzial.

Die Aktie ist im grünen Bereich.

