Deutsche Bank: So kann es weitergehen!

Liebe Leser,

die Deutsche Bank hatte bereits Ende Oktober ihre Zahlen für das dritte Quartal 2017 vorgelegt – insofern war es danach erst einmal ruhig in Bezug auf Neuigkeiten vom Unternehmen. Immerhin, am 13. November ließ das Bankhaus von sich hören und forderte einen gesetzlichen Rahmen für sogenannte Green Bonds. Zitat: „Deutsche Bank hält nur so exponentielles Wachstum für möglich“. Dieses sei nötig, „um die Klimaziele der EU zu erreichen“. Ob exponentielles Wachstum bei Green Bonds notwendig ist, um diese Klimaziele zu erreichen, weiß ich nicht – doch der Bereich der Green Bonds sieht in der Tat nach einem Wachstumsmarkt aus und ein passender gesetzlicher Rahmen könnte wünschenswert sein.

Deutsche Bank: Das dritte Quartal brachte einen Gewinnanstieg

Allerdings geht es hier wohl eher um eine Nische, die für die kommenden Quartalszahlen der Deutschen Bank keine besonders große Rolle spielen dürfte. Im dritten Quartal hatte die Deutsche Bank unter dem Strich einen mehr als verdoppelten Überschuss nach Steuern vorweisen können (649 Mio. Euro). Vor Steuern lag der Anstieg demnach bei 51% auf 933 Mio. Euro. Und in den ersten drei Quartalen 2017 zusammengenommen lag das Plus beim Ergebnis vor Steuern bei 64%. Wird sich diese Entwicklung im laufenden Quartal fortsetzen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.