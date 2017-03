Deutsche Bank: Sind am 17. März Überraschungen vorprogrammiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

zwischen dem offiziellen Werbespruch der Deutschen Bank „Leistung aus Leidenschaft“ und der tatsächlichen Performance klaffte in den vergangenen Jahren eine gewaltige Lücke. Nun soll das alte Motto über Bord fliegen ebenso wie einige andere „Rituale“. Der Konzern kämpft bei den Anlegern um ein neues Image.

Harter Sparkurs = Alles für die Aktionäre

Das Kürzen exzessiver Bonuszahlungen soll künftig das Vertrauen der Aktionäre und potentieller Großinvestoren zurückerobern. Dafür werden viele Führungskräfte für 2016 auf ihren Bonus verzichten müssen.

Effektiver Stellenabbau

Nach Plan läuft es wohl auch beim geplanten Stellenabbau. 9 Prozent aller Stellen fallen bis 2018 weg. In Deutschland sind es 4.000 Stück. Mehr als die Hälfte der betroffenen Arbeitnehmer haben jetzt schon Auflösungsverträge unterschrieben. Mit diesen Maßnahmen will das Unternehmen die Vergangenheit hinter sich lassen.

Aktuell scheint das Vertrauen in das Bankhaus zurückzukommen. Die Deutsche Bank-Aktie gehörte am Dienstag zu den größten Gewinnern im Deutschen Aktienindex. Nur die Commerzbank und Prosieben konnten den Kurszuwachs von rund einem Prozent noch übertreffen.

Klarheit im März

Am 17. März wird es dann endlich so weit sein. Die Aktionäre bekommen dann Klarheit. An diesem Tag werden die aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht. Die Aktionäre wird vor allem der Ausblick auf dieses und die kommenden Geschäftsjahre interessieren. Überraschungen sind vorprogrammiert.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

