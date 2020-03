Deutsche Bank: Schwere Rückschläge für die Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

In den Wochen zwischen Anfang Dezember und Mitte Februar gehörte die Deutsche Bank-Aktie zu den Überfliegern im DAX. Der Kurs konnte am 4. Dezember bei 6,28 Euro ein Tief ausbilden und anschließend in einer steilen Rallye bis zum 14. Februar auf 10,37 Euro ansteigen.

Die nachfolgende Korrektur entwickelte sich ähnlich steil und dynamisch wie der vorangegangene Anstieg. Wichtige Unterstützungen wurden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung