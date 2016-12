Deutsche Bank: Schlimmer als erhofft, besser als befürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

im Dezember erschienen 8 neue Analysteneinschätzungen zur Deutschen Bank. Bestimmendes Thema war natürlich die Einigung mit den US-Justizbehörden im Falle fauler Hypothekenkredite.

Ein spezieller Deal

Schlimmer als erhofft, besser als befürchtet – so könnte man die Stimmung unter den Experten angesichts des erzielten Verhandlungsergebnisses beschreiben. Theoretisch liegt die Strafe bei 7,2 Mrd. Dollar. Doch mehrere Analysten weisen zurecht darauf hin, dass nur 3,1 Mrd. Dollar dieser Summe als direktes Bußgeld an die USA fließen.

Die übrigen 4,1 Mrd. Dollar kann die Deutsche Bank als Krediterleichterung an US-amerikanische Darlehensnehmer weitergeben, verteilt über die kommenden Jahre. Wie sich dieser Betrag bilanziell auswirkt, darüber herrscht derzeit noch Ungewissheit. Im Extremfall könnte der Konzern sogar von dieser Regelung profitieren, wenn günstige Kreditbedingungen das US-Geschäft ankurbeln.

Trotz aller Erleichterung über diesen wichtigen Verhandlungserfolg beschleicht viele Experten ein mulmiges Gefühl beim Anblick des derzeitigen Kursniveaus. Denn so viel ist klar: Die Deutsche Bank wird weitere Rückstellungen in Höhe von 1,17 Mrd. Euro bilden müssen, um die Strafzahlung bedienen zu können. Und es stehen noch andere Ermittlungsverfahren und Prozesse aus. Die Gefahr einer Kapitalerhöhung ist also noch nicht endgültig gebannt, weshalb der jetzige Kurswert nach Meinung mehrerer Experten etwas zu optimistisch erscheint.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

NordLB: „Halten“ – 17,50 Euro (+3 %)

Citigroup: „Sell“ – 17,00 Euro (0 %)

Morgan Stanley: „Equal Weight“ – 16,50 Euro (-3 %)

JPMorgan: „Neutral“ – 16,00 Euro (-6 %)

HSBC: „Hold“ – 15,00 Euro (-12 %)

DZ Bank: „Verkaufen“ – 15,00 Euro (-12 %)

Goldman Sachs: „Neutral“ – 14,80 Euro (-13 %)

Credit Suisse: „Underperform“ – 13,00 Euro (-23 %)

