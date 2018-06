Deutsche Bank: Schlechte Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Zum Ende der Handelswoche zeigte sich ein interessantes Phänomen: Es gab eine schlechte Nachricht zur Deutschen Bank – der Kurs der Aktie stieg im Xetra-Handel dennoch und kletterte immerhin wieder in den Bereich über 9 Euro. Damit steht zumindest keine „8“ vor dem Komme – die Notierung ist dennoch einstellig, was noch vor einigen Wochen ganz anders aussah. Was ist nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.